У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті переграв Борусію Менхенгладбах. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

"Містяни" останні запитання щодо переможця дуелі зняли вже на 12-й хвилині. Марез віддав пас на лінію штрафного, де чатував Кевін де Брюйне й розкішним пострілом поклав м'яч під перекладину – 1:0!

Манчестер Сіті – Борусія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

А ще за шість хвилин Ман Сіті подвоїв перевагу. Це Фоден розігнав атаку господарів із центрального кола, протягнув м'яч кількадесят метрів і класною передачею вивів на побачення з кіпером Гюндогана – Ілкай був точним.

Зінченко – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів