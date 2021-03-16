Манчестер Сіті зустрічається з гладбахською Борусією в другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Борусія М

16 березня, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Головний арбітр: Сєрґєй Карасьов (Росія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

МЮ розвіяв міт про непереможність сучасного Сіті, але команда Гвардіоли швидко повернулася на тріумфальний шлях і знищила двох суперників. Жодних сумнівів у чемпіонстві вже немає, в Лізі чемпіонів "містяни" також виступають фаворитом. І якщо в наступних стадіях Пеп ще матиме шанс придумати щось дивне та підставитися під виліт, то прохід Гладбаха – завдання майже вирішене.

Манчестер Сіті не матиме переваги власного поля (матч-відповідь теж перенесли в Будапешт), але суха перемога в першому поєдинку з Борусією фактично гарантує англійцям 1/4 фіналу. Та гра показала реальні можливості суперників. У німців лише теоретичні шанси на камбек – команда Розе на порядок слабша за суперстабільний Сіті та ще й переживає кризу.

Гладбах програв 7 з восьми попередніх матчів, вилетів з Кубка Німеччини та катастрофічно відстав від топ-4 Бундесліги. Є великі питання до психологічної стійкості команди. Відданий матч Лейпцигу після 2:0, фіаско проти Аугсбурга минулої п'ятниці, коли "жеребці" грали значно краще, але подарували очки. Якщо капітан ТАК б'є пенальті, це катастрофа.

Новина про відхід тренера точно вдарила по Борусії, однак керівництво, футболісти та сам Марко Розе переконують, що робота над вдосконаленням кипить і далі. Однак які завдання залишилися до кінця сезону? Повернутися на сьоме єврокубкове місце та грюкнути на прощання дверима в Лізі чемпіонів.

Олександра Зінченка сьогодні чекаємо в стартовому складі Ман Сіті. Гвардіола збив графік виходів українця: раніше Сашко грав на вихідних та відпочивав посеред тижня, тепер все навпаки. Додатковий натяк – поява Зінченка на передматчевій пресконференції, де Пеп встиг приструнити зірку збірної України. Що стосується інших позицій – чекаємо ротації, однак в складі Сіті зараз важко визначити основу та резервістів.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Де Брюйне, Фернандінью, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебайні – Закарія, Нойхаус – Хофман, Штіндль, Лазаро – Плеа.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Манчестер Сіті повинен ще раз спокійно переграти Борусію. Скоріш за все, обійдеться без розгрому, але й без гола престижу від номінальних гостей. Про захист Сіті вже ходять легенди, а Гладбах з початку березня забив лише один гол. Можна розглянути ставку на "обидві команди заб'ють – ні" з коефіцієнтом 1.78.

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