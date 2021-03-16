Манчестер Сити встречается с гладбахской Боруссией во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити – Боруссия М

16 марта, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Главный арбитр: Сергей Карасёв (Россия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

МЮ развеял миф о непобедимости нынешнего Сити, но команда Гвардиолы быстро вернулась на триумфальный путь и уничтожила двух соперников. Никаких сомнений в чемпионстве уже нет, в Лиге чемпионов "горожане" также выступают фаворитом. И если в последующих стадиях у Пепа еще будет шанс придумать что-то странное и подставиться под вылет, то проход Гладбаха – задача почти решенная.

Манчестер Сити не имеет преимущества своего поля (ответный матч тоже перенесли в Будапешт), но сухая победа в первом поединке с Боруссией фактически гарантирует англичанам 1/4 финала. Та игра показала реальные возможности соперников. У немцев лишь теоретические шансы на камбэк – команда Розе на порядок слабее суперстабильного Сити, еще и переживает кризис.

Гладбах проиграл 7 из восьми предыдущих матчей, вылетел из Кубка Германии и катастрофически отстал от топ-4 Бундеслиги. Есть большие вопросы к психологической устойчивости команды. Отданный матч Лейпцигу после 2:0, фиаско против Аугсбурга в прошлую пятницу, когда "жеребцы" играли значительно лучше, но подарили очки. Если капитан ТАК бьет пенальти, это катастрофа.

Новость об уходе тренера точно ударила по Боруссии, однако руководство, футболисты и сам Марко Розе убеждают, что работа над совершенствованием кипит и дальше. Однако какие задачи остались до конца сезона? Вернуться на седьмое еврокубковое место и хлопнуть на прощание дверью в Лиге чемпионов.

Александра Зинченко сегодня ждем в стартовом составе Ман Сити. Гвардиола сбил график выходов украинца: раньше Саша играл на выходных и отдыхал посреди недели, теперь все наоборот. Дополнительный намек – появление Зинченко на предматчевой пресс-конференции, где Пеп успел приструнить звезду сборной Украины. Что касается других позиций – ждем ротации, однако в составе Сити сейчас трудно определить основу и резервистов.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни – Закария, Нойхаус – Хофман, Штиндль, Лазаро – Плеа.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Манчестер Сити должен еще раз спокойно переиграть Боруссию. Скорее всего, обойдется без разгрома, но и без гола престижа от номинальных гостей. О защите Сити уже ходят легенды, а Гладбах с начала марта забил лишь один гол. Можно рассмотреть ставку на "обе команды забьют – нет" с коэффициентом 1.78.

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