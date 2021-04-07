Манчестер Сіті – Борусія Д: скандальний епізод із незарахованим голом – Санчо вимагає "перевірити" арбітра
06:00 - Читать на русском
Рішення рефері поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ між Манчестер Сіті та Борусією Д викликало неоднозначну реакцію.
19’ Кевін де Брюйне
90’ Філ Фоден
Марко Ройс 84’
19’ Кевін де Брюйне
84’ Марко Ройс
90’ Філ Фоден
У першому таймі юний талант "джмелів" Джуд Беллінгем відзначився у воротах Манчестер Сіті.
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Арбітр поєдинку одразу ухвалив рішення скасувати гол, мотивуючи це порушенням правил проти голкіпера господарів Едерсона. Повтор епізоду викликав питання у зірки Борусії Джайдона Санчо, який написав у Twitter "Цей рефері потребує перевірки".
Нагадаємо, Санчо пропускав матч через травму.
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