Манчестер Сити – Боруссия Д: скандальный эпизод с незасчитанным голом – Санчо требует "проверить" арбитра
06:00 - Читати українською
Решение рефери поединка 1/4 финала ЛЧ между Манчестер Сити и Боруссией Д вызвало неоднозначную реакцию.
19’ Кевин де Брюйне
90’ Фил Фоден
Марко Ройс 84’
19’ Кевин де Брюйне
84’ Марко Ройс
90’ Фил Фоден
В первом тайме юный талант "шмелей" Джуд Беллингем отличился в воротах Манчестер Сити.
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Арбитр поединка сразу принял решение отменить гол, мотивируя это нарушением правил против голкипера хозяев Эдерсона. Повтор эпизода вызвал вопросы у звезды Боруссии Джайдона Санчо, который написал в Twitter "Этот рефери требует проверки".
Напомним, Санчо пропускал матч из-за травмы.
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