Мальме – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Динамо у Швеції зіграє з Мальме в п'ятому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Мальме – Динамо відбудеться 28 листопада в Мальме на стадіоні Сведбанк. Початок гри о 22:00.

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Матч Мальме – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

До слова, у поєдинку першого туру в Києві Динамо дотиснуло Мальме на останніх хвилинах та перемогло з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Віталій Буяльський. Ця перемога наразі залишається єдиною для підопічних Олексія Михайличенка в Лізі Європи 2019/20.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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