Маліновський вдруге поспіль опинився поза заявкою Генка на товариський матч

Генк вкотре обійшовся без послуг Руслана Маліновського під час підготовки до нового сезону.

Цього разу чемпіон Бельгії розгромив Берінген з рахунком 12:0.

Маліновський тренується окремо від партнерів по Генку

Маліновський не отримав місця навіть в заявці команди, як і в попередній зустрічі проти Терміна. Останніми днями не стихають чутки про імовірний трансфер гравця збірної України в Сампдорію, однак поки офіційної домовленості між клубами немає.

Також була інформація, що у послугах одного з лідерів Генка зацікавлена іспанська Валенсія.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство