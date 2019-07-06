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Маліновський вдруге поспіль опинився поза заявкою Генка на товариський матч

6 липня 22:55 754 Читать на русском
Маліновський вдруге поспіль опинився поза заявкою Генка на товариський матч
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Генк вкотре обійшовся без послуг Руслана Маліновського під час підготовки до нового сезону.

Цього разу чемпіон Бельгії розгромив Берінген з рахунком 12:0.

Маліновський тренується окремо від партнерів по Генку

Маліновський не отримав місця навіть в заявці команди, як і в попередній зустрічі проти Терміна. Останніми днями не стихають чутки про імовірний трансфер гравця збірної України в Сампдорію, однак поки офіційної домовленості між клубами немає.

Також була інформація, що у послугах одного з лідерів Генка зацікавлена іспанська Валенсія.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Теги
Трансфери Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
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