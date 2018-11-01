Малиновский оформил дубль и отдал ассист за Генк в матче против Антверпена

Полузащитник Генка Руслан Малиновский отличился двумя забитыми голами и ассистом в поединке 13 тура чемпионата Бельгии против Антверпена.

В матче 13 тура первенства Бельгии Генк Руслана Малиновского принимал Антверпен. Перед этим поединком Генк возглавлял турнирную таблицу, Антверпен занимал 3 место.

Тренер Генка Клеман рассказал о трудностях Малиновского в Бельгии и перспективах украинца в ​​топ-клубе

После первого тайма Генк уступал 0:2, причем результативную передачу во время второго взятия ворот отдал экс-нападающий Динамо Дьемерси Мбокани.

А вот во второй половине игры за дело взялся Малиновский. Сначала хавбек сборной Украины на 56-й минуте реализовал пенальти за игру рукой, разведя мяч и голкипера по разным углам.

А уже через 5 минут повторил свое достижение, снова отличившись ударом с 11-метровой отметки. На этот раз Малиновский пробил по центру, тогда как голкипер начал думать и полетел в угол ворот.

Эти голы стали для Малиновского уже 6-м и 7-м в чемпионате. Также в активе украинца 3 гола в Лиге Европы. Напомним, недавно Малиновский забил дебютные голы за сборную Украины. Сначала хавбек в товарищеском поединке поразил ворота Италии, а через несколько дней своим голом принес "сине-желтым" победу над Чехией в матче Лиги наций.

Кроме того, Малиновский отдал еще и результативную передачу, удачно навесив на партнера. Поединок в итоге завершился невероятным камбэком Генка со счетом 4:2.