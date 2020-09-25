"Це було моє рішення і тренера воротарів. Кожен день, коли голкіпери на тренуваннях не ловлять м'яч, починають з ним грати, вести, я кричу: "Лови м'яч". Думаю, всі хотіли, щоб я вийшов і показав, на що здатен.

Вокер: Коноплянка був дуже близький до того, щоб завершити мою кар'єру у збірній Англії

В Англії, можливо, в Україні також, якщо ти найгірший гравець – йдеш на ворота. Мене зазвичай вибирали першим, адже я досить добре грав в школі, тому мені доводилося вибирати, кому йти на ворота. Я ніколи не був голкіпером. Ніколи. Але мені це сподобалося. Я б зробив це ще раз.

Чи знаю я, чий удар відбив? Ні. А, він з України (показали Руслана Маліновського – прим. Футбол 24). Думаю, він тоді був збитий з пантелику, тим більше він відомий своїми штрафними ударами. А тут я виходжу, наче це якийсь прикол. Йому потрібно було сконцентруватися і вдарити. На нього було таке тиск, але він не зміг з цим впоратися. М'яч я не зміг відразу зловити, тому відбив і відразу схопив", – розповів Вокер у інтерв'ю Youtube-каналу Влади Седан.

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