Вокер встав у ворота і виконав сейв після удару Маліновського – відео героїчного моменту

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер поділився думкою щодо гри голкіперів після того, як сам став на ворота у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (1:1).

Латералю довелося стати на ворота після вилучення Клаудіо Браво на 81 хвилині – сам чилієць раніше замінив Едерсона.

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"Це була моя власна ініціатива чи вимога тренера? І те і інше. Іноді я жартую з воротарів на тренуваннях, але сьогодні я зрозумів, що часом зафіксувати м'яч можна тільки з другої спроби (Вокер згадує штрафний удар Руслана Маліновського – прим.). Ми приїхали сюди, щоб перемогти або набрати одне очко. Поїхати звідси з нічиєю – хороший результат", – цитує Уокера ВВС.

Нагадаємо, 29-річний захисник простояв на "рамці" 10 хвилин і не пропустив, чим допоміг своїй команді зберегти нічию – 1:1.

Відео сейву Вокера після удару Маліновського дивіться з 1.50 хв.

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