"Коли мені було 20 років і я тільки почав грати за збірну, ми протистояли Україні. Не можу пригадати, де це було, який стадіон. Так ось, мені було тільки 20 років і я був сконцентрований виключно на своїй грі.

Коноплянка зазнав травми у матчі проти Руха

Перші 60 хвилин матчу я не міг відібрати у Коноплянки м'яча, навіть доторкнутися до нього. Він був ніби Роналду, настільки сильним. Коли я познайомився з Олександром Зінченком в Сіті, він сказав, що з України. Я йому не повірив. Розповів йому, що одного разу грав з Коноплянкою, і це був справжній жах. Алекс сміявся.

Із задоволенням передаю Коноплянці привіт. Як ти? Колись ти був так близько, щоб завершити мою кар'єру в збірній Англії. Але повинен зняти перед тобою капелюха, Коноплянка – все-таки дуже хороший футболіст", – сказав Кайл у коментарі Youtube-каналу Влади Седан.

Зазначимо, Вокер виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. За його плечима також 49 поєдинків у футболці збірної Англії.

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