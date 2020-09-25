"Это было мое решение и тренера вратарей. Каждый день, когда голкиперы на тренировках не ловят мяч, начинают с ним играть, вести, я кричу: "Лови мяч". Думаю, все хотели, чтобы я вышел и показал, на что способен.

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В Англии, возможно, в Украине также, если ты плохой игрок – идешь на ворота. Меня обычно выбирали первым, ведь я достаточно хорошо играл в школе, поэтому мне приходилось выбирать, кому идти на ворота. Я никогда не был голкипером. Никогда. Но мне это понравилось. Я бы сделал это еще раз.

Знаю ли я, чей удар отразил? Нет. А, он из Украины (показали Руслана Малиновского – прим. Футбол 24). Думаю, он тогда был сбит с толку, тем более он известен своими штрафными ударами. А здесь я выхожу, будто это какой-то прикол. Ему нужно было сконцентрироваться и ударить. На него было такое давление, но он не смог с этим справиться. Мяч я не смог сразу поймать, потому отразил и сразу схватил", – рассказал Уокер в интервью Youtube-каналу Влады Седан.

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