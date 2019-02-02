Зозуля дублем повернув Альбасете у чемпіонську гонку

Український форвард Альбасете Роман Зозуля відзначився дублем у матчі проти Кордоби.

Сегунда, 24-й тур

Кордоба – Альбасете – 1:3

Голи: Куевас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Бела, 68

У 24 турі Сегунди Кордоба приймає Альбасете.

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У 24 турі Сегунди Кордоба приймала Альбасете. Господарі відкрили рахунок, але у другій половині гри Альбасете тричі забивав у ворота суперника. Дублем відзначився українець Роман Зозуля, який вийшов у стартовому складі гостей та провів на полі 80 хвилин.

Перемога повернула Альбасете у чемпіонську гонку. Команда Зозулі має а активі 42 очки та гру в запасі, від першого місця Альбасете відділяє лише 2 пункти.