Люксембург – Сербія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Збірна Сербії перемогла Люксембург в рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Люксембург – Сербія.

Серби не без проблем обіграли збірну Люксембургу. Рахунок відкрив Мітровіч на 36-ій хвилині, замкнувши навіс Коларова. В другому таймі Радоньїч подвоїв перевагу сербів. Тюрпель скоротив відставання, проте ненадовго: Мітровіч оформив дубль на 79-ій хвилині та встановив остаточний рахунок матчу.

Євро-2020: Сербія у надважкому матчі завдяки дублю Мітровіча здолала Люксембург

Таким чином, збірна Сербії піднялась на третє місце, маючи в активі сім очок, Люксембург з чотирма пунктами опустився на четверту сходинку.