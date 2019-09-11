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Люксембург – Сербія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

08:50 283 Читать на русском
Люксембург – Сербія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Алєксандар Мітровіч / твіттер збірної Сербії

Збірна Сербії перемогла Люксембург в рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Люксембург – Сербія.

66’ Давід Тюрпель
 
Алєксандар Мітровіч 36’
Неманья Радоньїч 55’
Алєксандар Мітровіч 79’
36’ Алєксандар Мітровіч
55’ Неманья Радоньїч
66’ Давід Тюрпель
79’ Алєксандар Мітровіч

Серби не без проблем обіграли збірну Люксембургу. Рахунок відкрив Мітровіч на 36-ій хвилині, замкнувши навіс Коларова. В другому таймі Радоньїч подвоїв перевагу сербів. Тюрпель скоротив відставання, проте ненадовго: Мітровіч оформив дубль на 79-ій хвилині та встановив остаточний рахунок матчу.

Євро-2020: Сербія у надважкому матчі завдяки дублю Мітровіча здолала Люксембург

Таким чином, збірна Сербії піднялась на третє місце, маючи в активі сім очок, Люксембург з чотирма пунктами опустився на четверту сходинку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Люксембург - Сербія Алєксандар Мітровіч Алєксандар Мітровіч Сербія Сербія Люксембург Люксембург Відеоновини
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