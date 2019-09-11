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Люксембург – Сербия – 1:3 – видео голов и обзор матча

08:50 67 Читати українською
Люксембург – Сербия – 1:3 – видео голов и обзор матча
Александар Митрович / твиттер сборной Сербии

Сборная Сербии победила Люксембург в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Люксембург – Сербия.

66’ Давид Тюрпель
 
Александар Митрович 36’
Неманья Радоньич 55’
Александар Митрович 79’
36’ Александар Митрович
55’ Неманья Радоньич
66’ Давид Тюрпель
79’ Александар Митрович

Сербы не без проблем обыграли сборную Люксембурга. Счет открыл Митрович на 36-ой минуте, замкнув навес Коларова. Во втором тайме Радоньич удвоил преимущество сербов. Тюрпель сократил отставание, однако ненадолго: Митрович оформил дубль на 79-ой минуте и установил окончательный счет матча.

Евро-2020: Сербия в тяжелом матче благодаря дублю Митровича одолела Люксембург

Таким образом, сборная Сербии поднялась на третье место, имея в активе семь очков, Люксембург с четырьмя пунктами опустился на четвертую строчку.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:25
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Видеоновости Евро-2020 Люксембург - Сербия Александар Митрович Александар Митрович Сербия Сербия Люксембург Люксембург
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