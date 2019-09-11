Люксембург – Сербия – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Сербии победила Люксембург в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Люксембург – Сербия.

Сербы не без проблем обыграли сборную Люксембурга. Счет открыл Митрович на 36-ой минуте, замкнув навес Коларова. Во втором тайме Радоньич удвоил преимущество сербов. Тюрпель сократил отставание, однако ненадолго: Митрович оформил дубль на 79-ой минуте и установил окончательный счет матча.

Евро-2020: Сербия в тяжелом матче благодаря дублю Митровича одолела Люксембург

Таким образом, сборная Сербии поднялась на третье место, имея в активе семь очков, Люксембург с четырьмя пунктами опустился на четвертую строчку.