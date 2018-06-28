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Лєвандовскі: Перемога над Японією покращила загальне враження від ЧС-2018

21:44 372 Читать на русском
Лєвандовскі: Перемога над Японією покращила загальне враження від ЧС-2018
Роберт Лєвандовскі / Фото з сайту збірної Польщі

Лідер збірної Польщі Роберт Лєвандовскі після перемоги над Японією (1:0) в матчі заключного туру групового етапу ЧС-2018 прокоментував виступи своєї збірної на Мундіалі.

"Ця перемога трохи покращує загальне враження, все-таки перемагати на чемпіонаті світу дуже приємно.

Звичайно, ми розчаровані підсумковим результатом. Оцінка турніру особисто для себе? Така ж, як і у кожного гравця збірної Польщі", – цитує Лєвандовскі прес-служба ФІФА.

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Збірна Польщі фінішувала на останньому місці в квартеті H, набравши 3 очки.

У перших двох турах поляки програли Сенегалу (1:2) та Колумбії (0:3), проте в заключному матчі групового етапу поляки трохи реабілітувались, перегравши збірну Японії (0:1).

Японія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу

ЧС 20183 тур

Японія - Польща: Четвер 28 червня 2018

Японія
Матч завершено
0 : 1
Польща
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ЧС 2018 Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Польща Польща Японія - Польща
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