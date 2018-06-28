Левандовски: Победа над Японией улучшила общее впечатление от ЧМ-2018

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Японией (1: 0) в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 прокомментировал выступления своей сборной на Мундиале.

"Эта победа немного улучшает общее впечатление, все-таки побеждать на чемпионате мира очень приятно.

Конечно, мы разочарованы итоговым результатом. Оценка турнира лично для себя? Такая же, как и у каждого игрока сборной Польши ", – цитирует Левандовски пресс-служба ФИФА.

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Сборная Польши финишировала на последнем месте в квартете H, набрав 3 очка.

В первых двух турах поляки проиграли Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), однако в заключительном матче группового этапа поляки немного реабилитировались, переиграв сборную Японии (0:1).



Японія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу