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Левандовски: Победа над Японией улучшила общее впечатление от ЧМ-2018

21:46 100 Читати українською
Левандовски: Победа над Японией улучшила общее впечатление от ЧМ-2018
Роберт Левандовски / Фото с сайта сборной Польши

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Японией (1: 0) в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 прокомментировал выступления своей сборной на Мундиале.

"Эта победа немного улучшает общее впечатление, все-таки побеждать на чемпионате мира очень приятно.

Конечно, мы разочарованы итоговым результатом. Оценка турнира лично для себя? Такая же, как и у каждого игрока сборной Польши ", – цитирует Левандовски пресс-служба ФИФА.

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Сборная Польши финишировала на последнем месте в квартете H, набрав 3 очка.

В первых двух турах поляки проиграли Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), однако в заключительном матче группового этапа поляки немного реабилитировались, переиграв сборную Японии (0:1).

Японія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу

ЧМ 20183 тур

Япония - Польша: Четверг 28 июня 2018

Япония
Матч окончен
0 : 1
Польша
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ЧМ 2018 Япония - Польша Роберт Левандовски Роберт Левандовски Польша Польша
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