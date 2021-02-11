Лєвандовскі став найкращим гравцем клубного чемпіонату світу
Організатори клубного ЧС не забули також і про індивідуальні нагороди, які дістались не лише гравцям Баварії.
Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі став найкращим гравцем чемпінату світу. Поляк зумів у півфіналі відзначитись двома голами у ворота Аль-Ахлі.
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Срібну нагороду отримав французький нападник Тігреса Андре-П'єр Жиньяк, а бронзова статуетка дісталась захиснику мюнхенського клубу Йозуа Кімміху.
Нагадаємо, Баварія у фіналі здолала Тігрес та стала тріумфатором турніру. У матчі за третє місце єгипетський Аль-Ахлі несподівано здолав Палмейрас.
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