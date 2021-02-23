Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски продолжает переписывать историю всех соревнований, в которых принимает участие. В этот раз – Лиги чемпионов.

Польский нападающий забил Лацио и вошел в тройку лучших голеадоров турнира в истории, сообщает Gracenote Live.

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Левандовски забил свой 72-й мяч в рамках ЛЧ. Теперь он на один гол опережает легендарного форварда мадридского Реала и немецкого Шальке Рауля Гонсалеса. Впереди Левандовски – только инопланетный дуэт в составе Роналду (134 мяча) и Месси (119).

К слову, ранее форвард стал лучшим игроком клубного чемпионата мира в Катаре.

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