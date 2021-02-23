Баварія зустрічається з Лаціо в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Лаціо – Баварія стартує о 22:00 за Києвом. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Чинний переможець Ліги чемпіонів продовжує захист титулу. Баварія узаконила статус найсильнішої команди планети, вигравши всі шість турнірів. Але зараз футбол мюнхенців далекий від торішнього ідеалу. Цього вікенду Айнтрахт підсвітив проблеми Баварії та дав майстер-клас, як її переграти.

У Рим чемпіони Німеччини приїхали без багатьох важливих виконавців – Мюллєр, Гнабрі, Павар, Толіссо та Коста в лазареті. Тому в основі виходить 17-річний Мусіала. Стабільний Лаціо (сім перемог у 8 останніх матчах Серії А) має непогані шанси уникнути розгрому. Господарі вийшли на гру оптимальною одинадцяткою.

Стартові склади команд

Лаціо: Рейна – Патрік, Ачербі, Мусаккіо – Лейва – Лаццарі, Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто, Марушіч – Корреа, Іммобіле.

Запасні: Стракоша, Аліа, Перейра, Худт, Пароло, Ескаланте, Луліч, Кайседо, Катальді, Акпа-Акпро, Мурікі, Фарес.

Баварія: Нойєр – Зюле, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Сане, Мусіала, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Хофманн, Мартінес, Шупо-Мотінг, Сарр, Ернандес, Рока.

Лаціо – Баварія: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів