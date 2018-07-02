toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ІСПАНІЯ - РОСІЯ ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ Новини ЧС 2018

Ляшко: Останні 20 років я роблю ставки на футбол

13:43 199 Читать на русском
Ляшко: Останні 20 років я роблю ставки на футбол
Олег Ляшко

Народний депутат України Олег Ляшко розповів про ставки на футбол, а також прокоментував виграш в розмірі 500 тисяч гривень.

"Ставки на футбол? Я багато років ставлю на футбол, на результати матчів. Я роблю це двадцять останніх років, я граю. Перший чемпіонат світу, де я не ставлю, це нинішній.

Ляшко виграв півмільйона гривень завдяки ставкам на Шахтар та Ліверпуль у Лізі чемпіонів

Виграш в розмірі 500 тисяч? Це не за один раз, це загальна сума виграшу. Я дуже багата людина. Мені не потрібні мільярди, мені досить мільйонів. Я гривневий мільйонер.

Я познайомився зі своєю Росітою (дружиною. – прим. Футбол 24) в залі ігрових автоматів. Я ходив туди грати, а вона працювала там адміністратором і видавала гроші", – розповів Ляшко в ефірі телеканалу ZIK.

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Олег Ляшко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
45
хв
Бразилія
17:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук