Ляшко: Последние 20 лет я делаю ставки на футбол

Народный депутат Украины Олег Ляшко рассказал о ставках на футбол, а также прокомментировал выигрыш в размере 500 тысяч гривен.

"Ставки на футбол? Я много лет ставлю на футбол, на результаты матчей. Я делаю это двадцать последних лет, я играю. Первый чемпионат мира, где я не ставлю, это нынешний.

Ляшко выиграл полмиллиона гривен благодаря ставкам на Шахтер и Ливерпуль в Лиге чемпионов

Выигрыш в размере 500 тысяч гривен? Это не за один раз, это общая сумма выигрыша. Я очень богатый человек. Мне не нужны миллиарды, мне достаточно миллионов. Я гривневый миллионер.

Я познакомился со своей Роситой (женой. – прим. Футбол 24) в зале игровых автоматов. Я ходил туда играть, а она работала там администратором и выдавала деньги", – рассказал Ляшко в эфире телеканала ZIK.