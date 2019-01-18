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Львів візьме на збори 17 футболістів, ще троє знаходяться на перегляді

08:25 2 Читать на русском
Львів візьме на збори 17 футболістів, ще троє знаходяться на перегляді
Львів / ФК Львів

Львів відправиться на збори в Туреччину, викликавши з собою 17 футболістів та ще 3 на перегляд.

Львів на своєму офіційному сайті опублікував склад, що полетить на збори в Туреччину.

Львів перегляне на зборах понад 10 бразильців

Воротарі: Олександр Бандура, Богдан Сарнавський

Захисники: Володимир Адамюк, Сергій Борзенко, Вадим Парамонов, Сергій Воронін, Мартан Пімента

Півзахисники: Владислав Приймак, Вадим Янчак, Лукас Тейлор, Жонатан Ліма, Рафаель Сабіно

Нападники: Бруно Дуарте, Енріке Араужо

Ще троє гравців перебувають на перегляді. Перший збір триватиме з 19 січня по 4 лютого.

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