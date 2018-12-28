Лужний: Зараз молоді гравці зробили собі татуювання, зачіски – ось і весь футбол

Тренер Динамо Олег Лужний розкритикував молодих гравців.

"Раніше бійки були на кожному тренуванні, тому що не любили програвати. А зараз, спостерігаючи за молоддю, я бачу, що вони не переживають, якщо програли. Ідуть з поля в чистих футболках і шортах. Немає спортивної злості і бажання постійно перемагати. Подивіться, як борються за кожен момент в Англії! Азарт, самовіддача! А у нас – програли, ну, може наступну гру виграємо.

Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

Я вважаю, що багато з цих аспектів закладаються в дитячому футболі. У дітей треба виховувати характер. Якщо у гравця немає характеру, то глобально він нічого не досягне в своїй кар'єрі. Іноді дивлюся на нинішнє молоде покоління і дивуюся. Наробили собі татуювань, зачісок – і весь футбол. Їм футбол особливо і не потрібен. Думки, щоб мати стильний і красивий вигляд і щоб зачіска була нормальна.

Ви, до речі, відзначили Миколенка, так у нього татуювань немає і зачіска чоловіча. Є молоді виконавці, яким хочеться допомогти прогресувати. Але на першому місці повинен бути футбол, а вже потім все інше. Якщо молоді хлопці хочуть домогтися успіху в спорті, то саме спорт повинен бути на першому місці", – сказав Лужний порталу FootballHub.