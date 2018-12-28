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Лужний оцінив шанси Динамо пройти Олімпіакос у Лізі Європи

27 грудня 22:58 374 Читать на русском
Лужний оцінив шанси Динамо пройти Олімпіакос у Лізі Європи
Олег Лужний / соцмережі

Помічний головного тренера Динамо Олег Лужний не очікує легкої прогулянки у очних матчах проти Олімпіакоса в Лізі Європи.

Олімпіакос – вдалий жереб для Динамо? Тільки результат матчу дасть відповідь на це запитання. Я очікую важкого протистояння.

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Я стежив за матчем Олімпіакоса з Міланом. Вони повністю переграли італійців. Нехай і Мілан зараз не той, але греки виглядали дуже якісно. Шанси на прохід у наступну стадію рівні. При правильному налаштуванні у нас є всі можливості, щоб проходити Олімпіакос", – сказав Лужний в коментарі FootballHub.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Динамо відбудеться у Греції 14 лютого.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
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дн
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19
год
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35
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Динамо
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Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олімпіакос - Динамо
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