Лужний оцінив шанси Динамо пройти Олімпіакос у Лізі Європи

Помічний головного тренера Динамо Олег Лужний не очікує легкої прогулянки у очних матчах проти Олімпіакоса в Лізі Європи.

Олімпіакос – вдалий жереб для Динамо? Тільки результат матчу дасть відповідь на це запитання. Я очікую важкого протистояння.

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Я стежив за матчем Олімпіакоса з Міланом. Вони повністю переграли італійців. Нехай і Мілан зараз не той, але греки виглядали дуже якісно. Шанси на прохід у наступну стадію рівні. При правильному налаштуванні у нас є всі можливості, щоб проходити Олімпіакос", – сказав Лужний в коментарі FootballHub.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Динамо відбудеться у Греції 14 лютого.

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