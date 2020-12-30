Луїс пророкує Артеті велике тренерське майбутнє

Захисник Арсенала Давід Луїс в захваті від тренерських навичок новоспеченого наставника "канонірів" Мікеля Артети.

"Думаю, Артета стане одним з найкращих тренерів в світі. У мене була можливість попрацювати з багатьма наставниками.

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Артета розумний, він був гравцем і знає, як це. Я думаю, він зможе стати одним з найкращих. Допомогти йому зробити це – частина нашої роботи. Я вірю в його філософію, вірю в те, як він бачить футбол", – цитує Луїса Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно Арсенал оголосив про призначення Мікеля Артети наставником "канонірів". Під керівництвом іспанського фахівця лондонський клуб провів вже два матчі АПЛ, в яких здобув лише одне очко.

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