Куртуа точно пропустить гру з Ельче, тож шанси Луніна зіграти в матчі Ла Ліги досить високі. Це визнає і прес-служба Реала, яка підготувала афішу поєдинку.

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На зображенні опинились троє гравців: Алаба, Родріго та Лунін. Цілком вірогідно, що усіх трьох можна буде побачити у стартовому складі.

До слова, поєдинок Реал – Ельче відбудеться вже сьогодні, 15 лютого, початок о 22:00. Наразі мадридці другі в чемпіонаті, а відставання від Барселони становить 11 очок.

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