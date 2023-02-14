Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті визначився з обоймою гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Ельче.

"Куртуа та Кроос не зіграють. Мілітао та Лукас Васкес повертаються. Також зіграє Родріго, він замінить Вінісіуса. Азар тренувався у четвер, але має проблему з коліном. Я розмовляв з ним, але до жодного з гравців немає особливого відношення", – заявив Анчелотті на прес-конференції.

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Опісля слова італійця підтвердила прес-служба, яка опублікувала заявку на матч 21-го туру Прімери. Тібо Куртуа, Тоні Кроос, Еден Азар та Вінісіус Жуніор поза списком. Відсутність бельгійця означає, що місце у воротах Реала, найімовірніше, займе Андрій Лунін.

Для голкіпера збірної України це буде вже 11 поєдинок у футболці "бланкос" цього сезону. Три з попередніх 10-ти він відстояв на нуль.

Зауважимо, протистояння команд з Ельче і Мадрида заплановане на завтра, 15 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.