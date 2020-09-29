Після феєричної нічиєї 3:3 тижневої давнини в Будапешті команди розпочали обережно. Першими попереду себе проявили господарі. На 4-й хвилині Харатін пройшов оборонця і наважився на дальній удар, але м'яч полетів у напрямку кутового прапорця. Мольде відповів випадом Джеймс, але акцентовано пробити нігерійцю завадив оборонець.

Ференцварош – Мольде: онлайн-трансляція матчу плей-офф кваліфікації ЛЧ – як це було

Поступово ініціативою заволодів Ференцварош. Підопічні Реброва, на відміну від матчу в Норвегії, виглядали впевненими, зосередженими та неймовірно спокійними. "Фраді" активно комбінували й кожна атака виглядала добре спланованим проектом. Саме в такому стилі будапештці створили дві перші нагоди забити. Спочатку класну атаку господарів непоганим ударом метрів із 25-ти завершив Зубков – Лінде впорався. А в наступній атаці Узуні ефектно прострілив у воротарський майданчик, але Нгуен не встиг замкнути передачу з кількох метрів.

Мольде оговтався ближче до перерви. На 40-й хвилині на зручній для удару позиції м'яч отримав Ейкрем, але пробив над воротами. А ще за кілька хвилин той же Ейкрем небезпечно виконав штрафний – "смугастий" пройшов поруч зі стійкою.

Спокійний старт другої половини змінився активною 5-хвилинкою на межі години ігрового часу. Під час затяжної атаки Мольде голкіпер угорців Дібуш примудрився двічі витягнути ледь не мертві м'ячі з верхнього кута, а під добивання Грегерсена вчасно кинувся центрбек "Фраді". Господарі відповіли блискавично: Узуні верховою передачею залишив поза справами оборонця і вивів на ударну позицію Зубкова, але українець занервував і не зміг чітко пробити – Лінде легко забрав м'яч.

Вихованець Шахтаря не знітився і в одній з наступних атак спробував із дриблінгом пройти Еллінгсена, проте за мить до виходу віч-на-віч із кіпером центрбек вибив м'яч з-під ніг Зубкова. А на 71-й хвилині Лінде вже по-справжньому довелося вступити в гру. Це Ловренчіч доречно підключився до атаки правим флангом і виконав небезпечний простріл у воротарський – воротар Мольде ефектно й ефективно зіграв ногами, вибивши м'яч подалі.

На 76-й хвилині свій клас показав вже Дібуш. Після розкішної комбінації норвежців на оперативний простір вирвався Хестад, але угорський кіпер парирував його постріл ногою. Тут же Ейкрем наважився на удар з-за меж штрафного – м'яч лише трохи розминувся зі стійкою!

За перспективи Ференцвароша в ці хвилини стало тривожно. Тиск результату (рахунок 0:0 дозволяв вийти в груповий етап ЛЧ) обмежував креативність будапештців і вони фактично відмовилися від атак, побоюючись пропустити випад Мольде. Це, однак, могло вилізти боком – фізично міцна команда Ерлінга Мо нав'язала боротьбу на кожному клаптику поля і прагнула затиснути "Фраді" біля власних воріт.

Помилковість такої тактики Ференцварош швидко зрозумів і відсунув епіцентр бою ближче до центра поля. Це дало фундамент для раптових контратак. Одна з них цілком могла завершитися голом, але Узуні почав мудрувати, затягнув з ударом, потім поскупився на пас партнеру й, зрештою, пробив над дальньою дев'яткою. Промах міг стати фатальним на 87-й хвилині, але удар Брінхільдсена з льоту дивом не опинився у нижньому куті воріт Дібуша!

Отже, нервова нічия, що дозволила Сергію Реброву та його підопічним увірватися до історії. Ференцварош уперше від сезону 1995/96 пробився у груповий етап Ліги чемпіонів – неймовірний успіх не тільки "Фраді", а й всього угорського футболу з українським відтінком.

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