Матч і онлайн-трансляція Динамо – Гент на "Футбол 24" стартував о 22:00 на київському НСК Олімпійський. Поєдинок у Бельгії завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1 – забивали Владислав Супряга і Карлос Де Пена. Відтак, для виходу в груповий турнір ЛЧ вперше з 2016 року динамівцям достатньо не програти, або ж поступитися лише з рахунком 0:1.

Вже на 9-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Супряга прострілив у штрафний майданчик, а Віталій Буяльський п'ятою ефектно переправив м'яч у ворота! 1:0 – команда Луческу швидко повела.

Динамо – Гент – відео гола Буяльського:

На 35-й хвилині Ігор Пластун зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Марциняк призначив пенальті, який впевнено реалізував Карлос Де Пена.

Динамо – Гент – відео гола Де Пени:

Другий тайм розпочався з третього гола у виконанні Динамо. Супряга увірвався у штрафний майданчик та впав після контакту з суперником. Цього разу до м'яча підійшов Жерсон Родрігес, який довів рахунок до розгромного.

Динамо – Гент – відео гола Жерсона Родрігеса: