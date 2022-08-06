"Я вчора спілкувався з Ігорем Суркісом щодо Кабаєва. Він сказав, що зараз висмикувати його з Зорі не будуть, він дограє за них всю кваліфікацію Ліги конференцій, дай Бог виведе Зорю в групу, і після того заберуть його. Мені було цікаво на яких умовах, тому що зараз відправили туди Русина. Він сказав, що не буде прямого обміну. Будуть комерційні угоди, в кожного гравця є своя ціна.

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У принципі, вчора президенти Динамо та Зорі разом дивилися матч луганської команди, тому можливо там вже про щось і домовилися. У будь-якому випадку Кабаєв буде в Динамо, але це – лише питання часу", – розповів Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Додамо, що Кабаєв провів 17 поєдинків за Зорю в минулому сезоні, в яких відзначився голом та асистом. Владислав може зіграти як на обох флангах, так і на позиції атакувального хавбека.

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