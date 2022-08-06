"Я так понимаю, что Антюх – это уже не тот игрок, на которого полагается Мирча Луческу. Даже на матч со Штурмом он не был в заявке. Не исключаю, что, возможно, Антюх уйдет в Зарю.

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Это была креатура Луческу. Когда он еще играл в Колосе, Мирча в нем увидел игрока, способного усилить Динамо. Его взяли, прошло около полутора лет, и, насколько я знаю, что Мирча Луческу в разговоре с братьями Суркисами признал, что брать этого игрока было его ошибкой.

Физически – нет вопросов. Классный, мощный, однако в плане интеллекта – он не дотягивает до уровня Динамо", – рассказал Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, 25-летний атакующий хавбек присоединился к киевскому клубу летом 2021-го. Его контракт с Динамо действует еще 3 года, а за первую команду вингер сыграл лишь 4 официальных матча, результативными действиями не отмечался.

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