Льов збирається більше довіряти молоді

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов відреагував на перемогу Нідерландів над Францією (2:0), яка достроково відправила Бундестім у дивізіон B Ліги націй.

"Те, що Нідерланди виграли в чемпіонів світу Франції, для нас, звісно, результат гіркий, тому що у нас більше немає шансів залишитися у першому дивізіоні Ліги націй.

Німеччина достроково вилетіла в дивізіон B Ліги націй

Це ми повинні прийняти. Євро-2020 – тепер наша основна ціль, куди ми хочемо відправити сильну команду. Також ми продовжимо створювати можливості для наших молодих гравців і поступово підводити їх до основи", – цитує Льова офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Відзначимо, що збірна Німеччини вслід за ЧС-2018 провалила Лігу націй УЄФА 2018/19. Бундестім набрав лише 1 очко в трьох матчах і ще до поєдинку останнього туру проти нідерландської збірної втратив місце в елітному дивізіоні.