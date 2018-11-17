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Лёв собирается больше доверять молодежи

14:08 18 Читати українською
Лёв собирается больше доверять молодежи
Йоахим Лёв / Reuters

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отреагировал на победу Нидерландов над Францией (2:0), которая досрочно отправила Бундестим в дивизион B Лиги наций.

"То, что Нидерланды выиграли у чемпионов мира Франции, для нас, конечно, результат горький, потому что у нас больше нет шансов остаться в первом дивизионе Лиги наций.

Германия досрочно вылетела в дивизион B Лиги наций

Это мы должны принять. Евро-2020 – теперь наша основная цель, куда мы хотим отправить сильную команду. Также мы продолжим создавать возможности для наших молодых игроков и постепенно подводить их к основе", – цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Отметим, что сборная Германии вслед за ЧМ-2018 провалила Лигу наций УЕФА 2018/19. Бундестим набрал всего 1 очко в трех матчах и еще до поединка последнего тура против нидерландской сборной потерял место в элитном дивизионе.

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
до матча
2
дн
:
5
час
:
50
мин
Нидерланды
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