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Льов розповів про своє самопочуття після госпіталізації – фахівець пропустить найближчі матчі збірної Німеччини

14:16 8 Читать на русском
Льов розповів про своє самопочуття після госпіталізації – фахівець пропустить найближчі матчі збірної Німеччини
Йоахім Льов / Фото ZDF

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов дав перший коментар після госпіталізації.

"Я відчуваю себе вже досить добре, але протягом наступних чотирьох тижнів мені необхідно надати тілу відпочинок.

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Я постійно на зв'язку зі своїм тренерським штабом, і ми будемо залишатися на зв'язку перед майбутніми матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Кепке та Олівера Бірхоффа за плечима багато років досвіду, і ми зможемо без проблем подолати цю невелику затримку", – цитує Льова прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, Йоахім Льов перебуває в одній з лікарень Фрайбурга. Лікарі діагностували у 59-річного наставника порушення кровообігу.

Варто відзначити, що Бундестім проведе свої найближчі поєдинки 8-го та 11 червня проти Білорусі та Естонії відповідно. Зустрічі відбудуться в рамках відбору до Євро-2020.

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Теги
Олівер Бірхофф Андреас Кепке Андреас Кепке Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Євро-2020
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