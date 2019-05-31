Льов розповів про своє самопочуття після госпіталізації – фахівець пропустить найближчі матчі збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов дав перший коментар після госпіталізації.

"Я відчуваю себе вже досить добре, але протягом наступних чотирьох тижнів мені необхідно надати тілу відпочинок.

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Я постійно на зв'язку зі своїм тренерським штабом, і ми будемо залишатися на зв'язку перед майбутніми матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Кепке та Олівера Бірхоффа за плечима багато років досвіду, і ми зможемо без проблем подолати цю невелику затримку", – цитує Льова прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, Йоахім Льов перебуває в одній з лікарень Фрайбурга. Лікарі діагностували у 59-річного наставника порушення кровообігу.

Варто відзначити, що Бундестім проведе свої найближчі поєдинки 8-го та 11 червня проти Білорусі та Естонії відповідно. Зустрічі відбудуться в рамках відбору до Євро-2020.

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