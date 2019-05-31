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Лев рассказал о своем самочувствии после госпитализации – специалист пропустит ближайшие матчи сборной Германии

14:16 36 Читати українською
Лев рассказал о своем самочувствии после госпитализации – специалист пропустит ближайшие матчи сборной Германии
Йоахим Лев / Фото ZDF

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал первый комментарий после госпитализации.

"Я чувствую себя уже достаточно хорошо, но в течение следующих четырех недель мне необходимо предоставить телу отдых.

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Я постоянно на связи со своим тренерским штабом, и мы будем оставаться на связи перед будущими матчами. У Маркуса Зорге, Андреаса Кепке и Оливера Бирхоффа за плечами много лет опыта, и мы сможем без проблем преодолеть эту небольшую задержку", – цитирует Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, Йоахим Лев находится в одной из больниц Фрайбурга. Врачи диагностировали у 59-летнего наставника нарушения кровообращения.

Стоит отметить, что Бундестим проведет свои ближайшие поединки 8-го и 11 июня против Беларуси и Эстонии соответственно. Встречи состоятся в рамках отбора к Евро-2020.

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Оливер Бирхофф Андреас Кепке Андреас Кепке Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв Евро-2020
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