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Льов потрапив у лікарню – наставник збірної Німеччини зазнав травми на тренуванні

12:14 409 Читать на русском
Льов потрапив у лікарню – наставник збірної Німеччини зазнав травми на тренуванні
Йоахім Льов / Фото Bild

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов має проблеми зі здоров'ям.

Йоахім Льов був госпіталізований в одну з лікарень Фрайбурга, повідомляє Bild.

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Лікарі діагностували у 59-річного наставника порушення кровообігу, його помістили у стаціонар. За інформацією видання, наслідком госпіталізації передувала отримана тренером збірної Німеччини травма під час одного з тренувань.

Про період відновлення Льова не повідомляється. Варто відзначити, що Бундестім проведе свої наближчі поєдинки 8-го та 11 червня проти Білорусі та Естонії відповідно. Зустрічі відбудуться в рамках відбору до Євро-2020.

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Теги
Німеччина Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Євро-2020
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