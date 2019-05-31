Льов потрапив у лікарню – наставник збірної Німеччини зазнав травми на тренуванні

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов має проблеми зі здоров'ям.

Йоахім Льов був госпіталізований в одну з лікарень Фрайбурга, повідомляє Bild.

Льов оголосив заявку збірної Німеччини на матчі кваліфікації до Євро-2020 – є несподіванки

Лікарі діагностували у 59-річного наставника порушення кровообігу, його помістили у стаціонар. За інформацією видання, наслідком госпіталізації передувала отримана тренером збірної Німеччини травма під час одного з тренувань.

Про період відновлення Льова не повідомляється. Варто відзначити, що Бундестім проведе свої наближчі поєдинки 8-го та 11 червня проти Білорусі та Естонії відповідно. Зустрічі відбудуться в рамках відбору до Євро-2020.

Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19