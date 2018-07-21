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Льов назвав причини провалу збірної Німеччини на Мундіалі

19:31 753 Читать на русском
Льов назвав причини провалу збірної Німеччини на Мундіалі
Йоахім Льов / Фото з соцмереж

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов розповів про причини провалу Бундестім на ЧС-2018.

"Є багато різноманітних причин нашого провалу, однак головна з них – настрій та ставлення до гри. Ми повинні повернути відчуття радості, змусити футболістів знову отримувати задоволення від гри за збірну Німеччини.

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Мій обов'язок – розбудити це почуття у гравців. Нам необхідно враховувати це при роботі з футболістами. Також важливо поєднувати нашу гру зі світовими тенденціями футболу", – цитує Льова прес-служба німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла лише один матч на ЧС-2018 та не вийшла у плей офф світової першості.

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Німеччина ЧС 2018 Йоахім Льов Йоахім Льов
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