Льов назвав причини провалу збірної Німеччини на Мундіалі

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов розповів про причини провалу Бундестім на ЧС-2018.

"Є багато різноманітних причин нашого провалу, однак головна з них – настрій та ставлення до гри. Ми повинні повернути відчуття радості, змусити футболістів знову отримувати задоволення від гри за збірну Німеччини.

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Мій обов'язок – розбудити це почуття у гравців. Нам необхідно враховувати це при роботі з футболістами. Також важливо поєднувати нашу гру зі світовими тенденціями футболу", – цитує Льова прес-служба німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла лише один матч на ЧС-2018 та не вийшла у плей офф світової першості.

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