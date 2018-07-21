Лев назвал причины провала сборной Германии на Мундиале

Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал о причинах провала Бундестим на ЧМ-2018.

"Есть много различных причин нашей неудачи, однако главная из них – настроение и отношение к игре. Мы должны вернуть ощущение радости, заставить футболистов снова получать удовольствие от игры за сборную Германии.

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Мой долг – пробудить это чувство в игроках. Нам необходимо учитывать это при работе с футболистами. Также важно сочетать нашу игру с мировыми тенденциями футбола", – цитирует Лева пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, сборная Германии выиграла лишь один матч на ЧМ-2018 и не вышла в плей офф мирового первенства.

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