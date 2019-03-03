Лос-Анджелес Гелаксі відкрив статую на честь Бекхема

Американський клуб презентував статую легендарного англійця Девіда Бекхема.

У Лос-Анджелесі біля домашнього стадіону Гелаксі відкрили пам'ятник Девіда Бекхема, повідомляє клубна прес-служба. До слова, на презентацію статуї завітав й герой заходу.

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Зазначимо, Бекхем виступав у Лос-Анджелес Гелаксі впродовж семи сезонів. За цей час англієць встиг двічі встиг стати чемпіоном МЛС. Загалом у Лос-Анджелесі Бекс зіграв 124 матчі та забив 20 голів.