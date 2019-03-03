toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛАЦІО - РОМА

Лос-Анджелес Гелаксі відкрив статую на честь Бекхема

10:25 134 Читать на русском
Лос-Анджелес Гелаксі відкрив статую на честь Бекхема
Девід Бекхем / reuters

Американський клуб презентував статую легендарного англійця Девіда Бекхема.

У Лос-Анджелесі біля домашнього стадіону Гелаксі відкрили пам'ятник Девіда Бекхема, повідомляє клубна прес-служба. До слова, на презентацію статуї завітав й герой заходу.

Статуя Салаха шокувала мережу – це ще гірше, ніж в Роналду

Зазначимо, Бекхем виступав у Лос-Анджелес Гелаксі впродовж семи сезонів. За цей час англієць встиг двічі встиг стати чемпіоном МЛС. Загалом у Лос-Анджелесі Бекс зіграв 124 матчі та забив 20 голів.

Теги
Світ Девід Бекхем Девід Бекхем Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:301671 Зоря – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс
5
год
:
7
хв
Карпати
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук