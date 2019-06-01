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Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забиває на 108-й секунді у фінал Ліги чемпіонів 2018/19 – є історичний рекорд

22:29 877 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забиває на 108-й секунді у фінал Ліги чемпіонів 2018/19 – є історичний рекорд
Тоттенхем – Ліверпуль 1 червня 2019: рахунок і огляд матчу – фінал ЛЧ 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Тоттенхем і Ліверпуль зустрічаються у фіналі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу Ліги чемпіонів читайте на "Футбол 24".

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Це другий єврокубковий фінал імені Англії за тиждень. У вирішальному матчі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал. Юрген Клопп програв Маурісіо Почеттіно лише 1 матч з 9-и попередніх, зокрема виграв обидві зустрічі АПЛ 2018/19 але ця дуель точно найважливіша для обох – ці наставники ще не виграли жодного єврокубкового фіналу та не здобули зі своїми нинішніми командами хоча б одного трофею.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Ліверпуль забив після пенальті, призначеного Даміром Скоміною на 23-й секунді, що стало найшвидшим подібним рішенням рефері за всю історію фіналів Кубка європейських чемпіонів і в суто ЛЧ загалом. Сіссоко якось незграбно висунув руку, і снаряд влучив у витягнуту кінцівку гравця Тоттенхема. VAR підтверджує, що це 11-метровий, хоча епізод такий: 50 на 50. Салах майстерно реалізував вирок – круглий просвистів над обличчям Льоріса.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола

Александр-Арнольд вистрілив здалеку – потужно і трохи не влучно. Оголена вболівальниця вибігла на поле, перервавши гру на деякий час. Сон відповів натяком на перший момент лондонців. Класний пас з глибини не завершився ударом чи виходом на самотнього воротаря, позаяк кореєць не зміг обіграти Александр-Арнольда один в один.

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Тоттенхем - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Рекорди Статті Тарас Котів Головне
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