Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забиває на 108-й секунді у фінал Ліги чемпіонів 2018/19 – є історичний рекорд

Тоттенхем і Ліверпуль зустрічаються у фіналі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу Ліги чемпіонів читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Це другий єврокубковий фінал імені Англії за тиждень. У вирішальному матчі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал. Юрген Клопп програв Маурісіо Почеттіно лише 1 матч з 9-и попередніх, зокрема виграв обидві зустрічі АПЛ 2018/19 але ця дуель точно найважливіша для обох – ці наставники ще не виграли жодного єврокубкового фіналу та не здобули зі своїми нинішніми командами хоча б одного трофею.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Ліверпуль забив після пенальті, призначеного Даміром Скоміною на 23-й секунді, що стало найшвидшим подібним рішенням рефері за всю історію фіналів Кубка європейських чемпіонів і в суто ЛЧ загалом. Сіссоко якось незграбно висунув руку, і снаряд влучив у витягнуту кінцівку гравця Тоттенхема. VAR підтверджує, що це 11-метровий, хоча епізод такий: 50 на 50. Салах майстерно реалізував вирок – круглий просвистів над обличчям Льоріса.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола

RÉCORD HISTÓRICO - Después de 3.033 partidos disputados y un total de 727 penaltis (529 de ellos convertidos en gol), acabamos de presenciar el penalti más tempranero jamás señalado (a los 23 Segundos) en TODA la historia de la UEFA Champions League. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 1 червня 2019 р.

Александр-Арнольд вистрілив здалеку – потужно і трохи не влучно. Оголена вболівальниця вибігла на поле, перервавши гру на деякий час. Сон відповів натяком на перший момент лондонців. Класний пас з глибини не завершився ударом чи виходом на самотнього воротаря, позаяк кореєць не зміг обіграти Александр-Арнольда один в один.