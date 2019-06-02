Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа

У фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 мерсисайдці обіграли "шпор" та підняли над головою омріяний трофей. Пропонуємо насолодитися ефектними фото великого вечора.

Юрген Клопп перервав серію невдалих фіналів і завоював свій перший титул у Ліверпулі, здолавши Тоттенхем у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. Для "червоних" це вже шоста європейська корона в історії.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мерсисайдці рано повели в рахунку – арбітр призначив найшвидший пенальті в історії Ліги чемпіонів. Мохамед Салах впевнено реалізував сумнівний вирок. Мінімальна перевага Ліверпуля завдяки Аліссону протрималася до кінця зустрічі. Під завісу поєдинку перевагу "червоних" закріпив Дівок Оріджі.

Далі були сльози розчарування Тоттенхема та неземна радість Ліверпуля. Капітан переможців Джордан Хендерсон підняв кубок Ліги чемпіонів, а футболісти відсвяткували успіх разом зі своїми вболівальниками.

Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють

Фото: Getty Images, Reuters, AP