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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха

22:10 2864 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха
Тоттенхем – Ліверпуль – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль зустрічається з Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд фінального матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Вже на 24-й секунді зустрічі Ліверпуль заробив пенальті. Садьйо Мане увійшов у штрафний майданчик та подав, влучивши у руку Мусса Сіссоко. Арбітр без вагань показав на позначку. Мохамед Салах з 11-ти метрів переграв Уго Льоріса – мерсисайдці повели в рахунку.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем – Ліверпуль: відео гола Салаха

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
08:30
5504
Теги
Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Відеоновини
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