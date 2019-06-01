Ліверпуль зустрічається з Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд фінального матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

Вже на 24-й секунді зустрічі Ліверпуль заробив пенальті. Садьйо Мане увійшов у штрафний майданчик та подав, влучивши у руку Мусса Сіссоко. Арбітр без вагань показав на позначку. Мохамед Салах з 11-ти метрів переграв Уго Льоріса – мерсисайдці повели в рахунку.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем – Ліверпуль: відео гола Салаха