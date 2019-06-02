Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці зуміли повторити досягнення Інтера епохи Моурінью

Англійський Ліверпуль здолав лондонський Тоттенхем (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів, повторивши цікаве досягнення міланського Інтера в сезоні 2009/10.

"Червоні" першими після "нерадзуррі" часів Жозе Моурінью виграли ЛЧ, поступившись володінням м'ячем у фіналі. Про це повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Вперше за 9 років вирішальний поєдинок головного євротурніру виграла команда, яка не мала територіальної переваги. Ліверпуль контролював м'яч лише 35,4 % ігрового часу матчу проти Тоттенхема.

Схожі цифри були і в зустрічі Інтера та мюнхенської Баварії у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2009/10. Міланці тоді теж зуміли тріумфувати в турнірі. Тактика мерсисайдців була зумовлена тим, що їм вдалося відкрити рахунок уже на 2-й хвилині матчу після призначення сумнівного пенальті у ворота "шпор".