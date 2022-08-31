Поєдинок між Ліверпулем та Ньюкаслом стане завершальним акордом матчів 5-го туру АПЛ, які відбудуться 31 серпня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція

Останній поєдинок ігрового дня АПЛ 31 серпня дивіться на setantasports.com. Коментувати матч для вас буде Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Елліот, Фабінью, Хендерсон – Салах, Фірміно, Діас.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Віллок, Лонгстафф, Жоелінтон – Альмірон, Вуд, Сен-Максімен.

Арбітри

Головним арбітром матчу 5-го туру АПЛ Ліверпуль – Ньюкасл буде Андре Маррінер. На лінії йому допомагатимуть Саймон Лонг та Річард Вест. Четвертим арбітром буде Девід Кут. За VAR слідкуватиме Вейд Сміт.

Поточна форма

Підопічні Юргена Клоппа неочікувано для всіх стартували у сезоні 2022/23 вкрай невдало. Виїзна нічия з Фулхемом, який щойно повернувся в АПЛ, стала для фанатів мерсисайдців дуже неприємним сюрпризом. Домашня нічия з Крістал Пелас теж на додала феєрії, а поразка запеклому ворогу – Манчестер Юнайтед – стала гучним ляпасом, відповідь на який Клопп був змушений давати дуже швидко.

У 4 турі з Борнмутом не "Енфілді" Ліверпуль не просто реабілітувався перед фанатами, а продемонстрував усю свою лють. 9:0 – такого результату не очікували навіть найпалкіші прихильники команди. Хлопці Юргена показали, що за провал на старті будуть нищити суперників шаленим натиском та битися лише за найвищі місця.

У Ньюкасла початок чемпіонату видався більш вдалим. Звитяга над новачком Ноттінгем Форрест та "сухий" виїзд до Брайтона навряд чи хтось назве поганим стартом. У третьому турі "сороки" взагалі ледь не пригнули вище голови та відвантажили у ворота Сіті 3 голи. Для втримання перемоги підопічним Едді Хау не вистачило класу – 3:3.

Виїзд до Вулверхемптона у 4 турі теж видався багатим на емоції – Сен-Максімен врятував "сорок" від поразки на 90-й хвилині. Ньюкасл поки що шукає свій стиль, але самовіддачі та наснаги цим хлопцям точно не бракує.

На думку букмекерів, Ліверпуль без проблем розбереться з Ньюкаслом, але "заруба" "сорок" з Сіті показала – з авторитетами команда Хау має подвійну мотивацію, б'ється за кожен клаптик поля та не збирається відсиджуватися у власному карному майданчику.

Історія протистоянь

Статистика ігор між командами повністю на стороні Ліверпуля. В останніх 10 матчах мерсисайдці святкували перемогу 7 разів, тричі матчі закінчувалися нічиєю. Востаннє "сорокам" вдавалося здолати Ліверпуль у далекому 2015 році. Матч 5 туру АПЛ 2022/23 – чудовий шанс для Ньюкасла внести корективи в історію протистоянь.

Кадрова ситуація

Лазарет Ліверпуля залишається переповненим: Матіп, Алькантара, Жота, Конате, Окслейд-Чемберлен, Келлехер. Через дискваліфікацію спостерігатиме за матчем з трибун й Дарвін Нуньєс.

Едді Хау не зможе розраховувати на Кларка, Гейла, Шелві та Вілсона. Під запитанням також участь у матчі Бруно Гімараєса.