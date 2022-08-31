Поединок между Ливерпулем и Ньюкаслом станет завершающим аккордом матчей 5-го тура АПЛ, которые пройдут 31 августа. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция

Последний поединок игрового дня АПЛ 31 августа setantasports.com. Комментировать матч для вас будет Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабинью, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас.

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн – Уиллок, Лонгстафф, Жолинтон – Альмирон, Вуд, Сен-Максимен.

Арбитры

Главным арбитром матча 5-го тура АПЛ Ливерпуль – Ньюкасл будет Андре Марринер. На линии ему помогут Саймон Лонг и Ричард Вест. Четвертым арбитром будет Дэвид Кут. За VAR будет следить Уэйд Смит.

Текущая форма

Подопечные Юргена Клоппа неожиданно для всех стартовали в сезоне 2022/23 крайне неудачно. Выездная ничья с только что вернувшимся в АПЛ Фулхэмом стала для фанатов мерсисайдцев очень неприятным сюрпризом. Домашняя ничья с Кристал Пелас тоже не добавила феерии, а поражение ожесточенному врагу – Манчестер Юнайтед – стало громкой оплеухой, ответ на которую Клопп был вынужден давать очень быстро.

В 4-м туре с Борнмутом не "Энфилди" Ливерпуль не просто реабилитировался перед фанатами, а продемонстрировал всю свою ярость. 9:0 – такого результата не ожидали даже самые ярые поклонники команды. Ребята Юргена показали, что за провал на старте будут уничтожать соперников безумным напором и сражаться только за самые высокие места.

У Ньюкасла начало чемпионата оказалось более удачным. Победа над новичком Ноттингем Форрест и "сухой" выезд в Брайтон вряд ли кто-то назовет плохим стартом. В 3 туре "сороки" вообще чуть не прыгнули выше головы и отгрузили в ворота Сити 3 гола. Для удержания победы подопечным Эдди Хау не хватило класса – 3:3.

Выезд в Вулверхэмптон в 4 туре тоже показался богатым на эмоции – Сен-Максимен спас "сорок" от поражения на 90-й минуте. Ньюкасл пока ищет свой стиль, но самоотдачи и воодушевления этим ребятам точно хватает.

По мнению букмекеров, Ливерпуль без проблем разберется с Ньюкаслом, но "заруба" "сорок" из Сити показала – с авторитетами команда Хау имеет двойную мотивацию, сражается за каждый клочок поля и не собирается отсиживаться в собственной штрафной.

История противостояний

Статистика игр между командами полностью на стороне Ливерпуля. В последних 10 матчах мерсисайдцы праздновали победу 7 раз, трижды матчи заканчивались ничьей. В последний раз "сорокам" удавалось одолеть Ливерпуль в далеком 2015 году. Матч 5 тура АПЛ 2022/23 – отличный шанс для Ньюкасла внести коррективы в историю противостояний.

Кадровая ситуация

Лазарет Ливерпуля остается переполненным: Матип, Алькантара, Жота, Конате, Окслейд-Чемберлен, Келлехер. Из-за дисквалификации наблюдать за матчем с трибун будет и Дарвин Нуньес.

Эдди Хау не сможет рассчитывать на Кларка, Гейла, Шелви и Уилсона. Под вопросом также участие в матче Бруно Гимараеса.