Голова суддівського комітету Англії Говард Вебб заявив, що відеопомічник арбітра (VAR) Аттвелл мав рацію, не втрутившись на останніх секундах матчу 29-го туру АПЛ між Ліверпулем і Манчестер Сіті (1:1). У компенсований час вінгер "містян" Жеремі Доку підняв високо ногу і в спробі вибити м'яч зачепив шипами у своєму штрафному майданчику гравця суперника Алексіса Мак Аллістера. Через кілька миттєвостей головний арбітр зустрічі дав фінальний свисток, не призначивши пенальті у ворота Сіті.

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"Майкл Олівер сказав, що м'яч перебуває занадто низько, щоб завдавати удару головою. Доку підняв ногу, щоб зіграти в м'яч, і він дійсно торкнувся м'яча. Так, ми знаємо, що в той самий час у нього відбувся контакт із Мак Аллістером. Але Мак Аллістер не зіграв у м'яч у цьому епізоді. Що ж, я розумію, чому думки за підсумками цього епізоду розділилися.

VAR подивився повтор і не побачив ясної та очевидної ситуації з порушенням правил. Відеопомічник правильно зробив, що не втрутився в цю ситуацію", – цитує Вебба ESPN.

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