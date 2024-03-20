Глава судейского комитета Англии Ховард Уэбб заявил, что видеопомощник арбитра (VAR) Аттвелл был прав, не вмешавшись на последних секундах матча 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Сити (1:1). В компенсированное время вингер "горожан" Жереми Доку поднял высоко ногу и в попытке выбить мяч задел шипами в своей штрафной игрока соперника Алексиса Мак Аллистера. Спустя несколько мгновений главный арбитр встречи дал финальный свисток, не назначив пенальти в ворота Сити.

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"Майкл Оливер сказал, что мяч находится слишком низко, чтобы наносить удар головой. Доку поднял ногу, чтобы сыграть в мяч, и он действительно коснулся мяча. Да, мы знаем, что в то же время у него состоялся контакт с Мак Аллистером. Но Мак Аллистер не сыграл в мяч в этом эпизоде. Что ж, я понимаю, почему мнения по итогам этого эпизода разделились.

VAR посмотрел повтор и не увидел ясной и очевидной ситуации с нарушением правил. Видеопомощник правильно сделал, что не вмешался в эту ситуацию", – цитирует Уэбба ESPN.

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