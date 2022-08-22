ПСЖ познущався з команди Паулу Фонсеки у третьому турі чемпіонату Франції 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу Лілль – ПСЖ.

Чемпіонат Франції 2022/23, 3 тур

Лілль – ПСЖ – 1:7

Голи: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Мессі, 27, Хакімі, 39, Неймар, 43, 53

Чинні чемпіони шокували Паулу Фонсеку та Ісмаїлі вже на 9-й секунді. Мбаппе після пасу Мессі відкрив рахунок. Найшвидший гол в історії чемпіонату Франції за час ведення статистики. У другому таймі Кіліан забив ще двічі та пішов з поля з хет-триком.

ПСЖ принизив Фонсеку 7-ма голами – Мбаппе фантастично забив на 9-й секунді та оформив хет-трик, бенефіс Неймара і Мессі

По одному голу до свого активу записали Мессі та Хакімі. Головним героєм зустрічі став Неймар, який двічі забив і тричі асистував партнерам. Лілль спромігся забити лише раз – на той момент рахунок був 0:5.

Підсумкові 1:7 дозволили ПСЖ зберегти лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Франції. У підопічних Крістофа Гальтьє 9 очок після 3-х турів. "Доги" набрали 4 бали і посідають 12 місце.