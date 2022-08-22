ПСЖ поиздевался над командой Паулу Фонсеки в третьем туре чемпионата Франции 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча Лилль – ПСЖ.

Чемпионат Франции 2022/23, 3 тур

Лилль – ПСЖ – 1:7

Голы: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 27, Хакими, 39, Неймар, 43, 53

Действующие чемпионы шокировали Паулу Фонсеку и Исмаили уже на 9-й секунде. Мбаппе после паса Месси открыл счет. Самый быстрый гол в истории чемпионата Франции за время ведения статистики. Во втором тайме Килиан забил еще дважды и ушел с поля с хет-триком.

ПСЖ унизил Фонсеку 7 голами – Мбаппе фантастически забил на 9 секунде и оформил хет-трик, бенефис Неймара и Месси

По одному голу в свой актив записали Месси и Хакими. Главным героем встречи стал Неймар, дважды забивший и трижды ассистировавший партнерам. Лилль сумел забить только раз – на тот момент счет был 0:5.

Итоговые 1:7 позволили ПСЖ сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. У подопечных Кристофа Гальтье 9 очков после 3-х туров. "Доги" набрали 4 балла и занимают 12 место.